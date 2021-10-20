В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет.

Грузинская прокуратура заявляет, что установила маршрут экс-президента страны Михеила Саакашвили.

Об этом говорится на сайте правоохранителей.

Саакашвили пересек госграницу Грузии в районе порта Поти 29 сентября в 1:49 по местному времени.

Политик прибыл в страну на судне "Вильнюс", которое отправилось из одесского порта, находясь в грузовике "SCANIA" с молочными продуктами.

Читайте такжеШкиряк говорит, что выиграл суд у Медведчука"Присутствие Михеила Саакашвили в упомянутом трейлере с молочными продуктами подтверждают видеозаписи и видеоэкспертизы", – утверждают в прокуратуре.

Далее экс-президент Грузии пересел в автомобиль Mercedes и приехал в село Тквири Абашинского района, откуда он отправился в сторону Тбилиси.

Правоохранители исследовали видеозаписи с 112 камер видеонаблюдения, а также камер наблюдений частных компаний. Были опрошены 69 человек, причастных к делу, и изучена информация с мобильных вышек.

Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Яна Ставская