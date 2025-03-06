В Еврокомиссии обеспокоены и призывают европейские столицы одуматься.

Страны Европы начали активнее выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом сообщает министерство внутренних дел Латвии.

Последние данные статистики были обнародованы на этой неделе на встрече Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Брюсселе. Сообщается, что в прошлом году гражданам России было выдано 565 069 шенгенских виз. И это якобы на 25% больше, чем было в 2023 году.

Однако визовая статистика за прошлые годы свидетельствует о несколько ином. В 2023 году действительно было выдано меньше виз, чем в прошлом году. Однако точно не на четверть: 520 387 виз. То есть в 2024 рост произошел всего на 45 тысяч, или на 8,6%.

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Отмечается, что 90% виз, выданных россиянам в 2024 году, были туристическими. Из общего количества шенгенских виз, выданных в прошлом году, только 5,7% получателей приходится на граждан России.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер во время дискуссии в Брюсселе выразил обеспокоенность ситуацией и призвал страны-члены к единству в вопросе выдачи шенгенских виз. В Еврокомиссии подчеркнули угрозы, которые создает Россия, как в Шенгенской зоне, вблизи нее, так и на географически более отдаленных территориях.

Какие страны выдают больше всего виз россиянам

Как писал УНИАН, по данным за 2023 год, активнее всего визы россиянам выдавали Италия, Испания и Франция - 134 тысячи, 96,8 тысяч и 99,5 тысяч виз соответственно.

А вот больше всего отказов россияне получили от Мальты (34,8% от общего количества поданных запросов), Эстонии (31,7%), Швеции (29,6%), Австрии (26,4%) и Германии (20,5%).

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