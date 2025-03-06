Страны Европы начали активнее выдавать россиянам шенгенские визы. Об этом сообщает министерство внутренних дел Латвии.
Последние данные статистики были обнародованы на этой неделе на встрече Совета министров юстиции и внутренних дел Европейского Союза в Брюсселе. Сообщается, что в прошлом году гражданам России было выдано 565 069 шенгенских виз. И это якобы на 25% больше, чем было в 2023 году.
Однако визовая статистика за прошлые годы свидетельствует о несколько ином. В 2023 году действительно было выдано меньше виз, чем в прошлом году. Однако точно не на четверть: 520 387 виз. То есть в 2024 рост произошел всего на 45 тысяч, или на 8,6%.
Отмечается, что 90% виз, выданных россиянам в 2024 году, были туристическими. Из общего количества шенгенских виз, выданных в прошлом году, только 5,7% получателей приходится на граждан России.
Еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер во время дискуссии в Брюсселе выразил обеспокоенность ситуацией и призвал страны-члены к единству в вопросе выдачи шенгенских виз. В Еврокомиссии подчеркнули угрозы, которые создает Россия, как в Шенгенской зоне, вблизи нее, так и на географически более отдаленных территориях.
Какие страны выдают больше всего виз россиянам
Как писал УНИАН, по данным за 2023 год, активнее всего визы россиянам выдавали Италия, Испания и Франция - 134 тысячи, 96,8 тысяч и 99,5 тысяч виз соответственно.
А вот больше всего отказов россияне получили от Мальты (34,8% от общего количества поданных запросов), Эстонии (31,7%), Швеции (29,6%), Австрии (26,4%) и Германии (20,5%).