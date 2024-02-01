Греция, Венгрия и Испания являются наиболее лояльными к гражданам РФ государствами Европы, если оценивать по количеству выданных виз. Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.
Отмечается, что больше всего запросов от россиян по оформлению бизнес-виз - 70% запросов - поступает именно в страны Евросоюза. Но, если считать каждую страну отдельно, то безусловным лидером является Китай. Уже потом идут запросы о получении французской и итальянской виз.
В целом, по данным агентства делового туризма "Российский аэроклуб", десятка стран, чьи визы являются самыми желанными среди россиян, выглядит следующим образом:
- Китай
- Франция
- Италия
- Индия
- Ирландия
- Австрия
- Швейцария
- Гвинея
- Испания
- Венгрия
Если же считать не визовые запросы, а именно выданные визы, то после Китая здесь лидируют Греция, Венгрия и Испания. И если Греция и Венгрия выдают преимущественно одноразовые визы на весь срок предполагаемой поездки, то Испания обычно выдает российским бизнесменам многократные визы с длительным сроком действия.
Отмечается, что эти три страны в целом очень лояльны в процедурах оформления виз россиянам. Они охотно принимают визовые заявки, срок рассмотрения заявок составляет от 15 до 45 рабочих дней, а стоимость визы – всего около 100 евро.
Отношение к украинцам в Европе: последние новости
Как писал УНИАН, в странах Европы снижается лояльность к украинским беженцам. Так, в Германии планируют сократить социальные расходы, в том числе и на беженцев из Украины. Таким образом их хотят стимулировать к поиску работы.
А в Нидерландах местные политики пошли значительно дальше. Они предлагают отправить украинских беженцев в "безопасные" западные регионы Украины.