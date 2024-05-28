Средний процент отказов по визовым заявкам россиян составляет всего 10%.

Италия, Испания и Франция выдали больше всего шенгенских виз россиянам в 2023 году. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Еврокомиссией.

Как следует из статистики, в прошлом году Россия вошла в первую пятерку стран по количеству заявлений на получение шенгенских виз, вместе с Китаем, Турцией, Индией и Марокко. Всего было подали 520 тыс. заявлений на визу от граждан РФ, из которых отказы были только в 10,6% случаев.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по заявкам россиян выросла в 13 с лишним раз. Больше всего отказов россияне получили от Мальты (34,8%), Эстонии (31,7%), Швеции (29,6%), Австрии (26,4%) и Германии (20,5%).

Видео дня

Если говорить о количестве выданных виз, то лидируют Италия (134 тыс. при 9,2 тыс. отказов), Франция (99,5 тыс. виз и 9,5 тыс. отказов) и Испания (96,8 тысяч выданных виз).

В Европе не все рады россиянам

Как писал УНИАН, в марте Латвия приказала покинуть территорию страны тем гражданам РФ, которые не имеют там вида на жительство. Тем, кто откажется, пригрозили депортацией.

Также мы рассказывали, что Норвегия запретила въезд в страну российским туристам. Аналогичное решение еще в сентябре 2022 года приняли три другие соседствующие с Россией на севере страны Европы – Латвия, Литва и Эстония.

Вас также могут заинтересовать новости: