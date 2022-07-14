Премьер Канады отметил, что это решение необходимо для сохранения единства.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал решение передать Германии турбину для газопровода "Северный поток" очень тяжелым. Он отметил, что это было необходимо для сохранения единства союзников.

Об этом пишет Reuters

"Мы продолжим вводить более жесткие санкции, но необходимо помнить, что они направлены не против наших союзников, а против Путина и его пособников. Именно поэтому мы приняли это сложное решение, чтобы помочь нашим союзникам", – заявил Трюдо.

По его словам, Канада и дальше будет поддерживать Украину. Кроме того, он напомнил, что уже предоставили Киеву экономическую помощь на миллиарды долларов и значительный арсенал оружия

"И мы не единственные в этом. Европейские страны, особенно Германия, существенно усилили свои усилия по поддержке Украины", – отметил премьер Канады.

Также политик призвал "держаться вместе, особенно представ перед попытками России использовать энергетическую политику как оружие и разделить нас (коллективный Запад - УНИАН)".

Скандал с турбиной Siemens - что известно

10 июля Канада дала добро на отправку турбин, которые находились в ремонте на заводе "Дорваль", и которые Германия требовала для обеспечения работы газопровода "Северный поток-1". В свою очередь Министерство иностранных дел Украины и Министерство энергетики выразило глубокое разочарование в связи с решением правительства Канады по турбинам.

При этом в Евросоюзе заявили, что не видят нарушения санкций в решении Канады передать Германии отремонтированную турбину для установки на российский газопровод.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибочным решение Канады передать Германии турбину для "Северного потока", но "зрады" в этом не видит.

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