По словам Ступака, Россия не способна самостоятельно вести войну.

Визит министра обороны России в КНДР имеет политическую подоплеку. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 годов Иван Ступак.

"Это была не туристическая цель, не просто так он поехал познакомиться со своим визави. Цель чисто прагматическая - надо получить что-то дополнительно. Это могут быть как люди, как запасные части, новые образцы техники. То есть что-то, что требует присутствия именно министра обороны. Это не просто технический вопрос, это вопрос политический", - сказал Ступак.

Он добавил, что скорее всего, Белоусов может согласовать поставки новых типов вооружения или северокорейских военных в Россию.

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"Я думаю, что здесь речь идет о чем-то большом, что-то новое, и скорее всего, масштабное. Потому что самостоятельно РФ эту войну не вытягивает. Ей просто капитально нужна помощь союзников - Ирана и Северной Кореи. Потому что у КНДР есть то, чего нет у РФ, - лишних объемов вооружения и лишних людей", - добавил эксперт.

Сотрудничество РФ и КНДР: что надо знать

Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что министр обороны РФ Андрей Белоусов отправился с визитом в КНДР, где должен встретиться с официальными лицами Северной Кореи.

По мнению аналитиков из Института изучения войны, вступление Северной Кореи в войну против Украины выйдет далеко за ее пределы. Эксперты отметили, что КНДР пытается получить опыт ведения боевых действий для дальнейшей собственной войны.

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