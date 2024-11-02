Пхеньян надеется, что его солдаты получат боевой опыт для будущих конфликтов.

Последствия приобщения Северной Кореи к войне РФ против Украины выйдут далеко за пределы фронта и будут иметь долгосрочное влияние на стабильность Корейского полуострова и Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны в своем отчете.

По их мнению, россияне привлекут военных КНДР для поддержки своего наступления на поле боя, а также попытаются с их помощью компенсировать потребности во внутреннем потенциале формирования Вооруженных сил РФ.

По словам аналитиков, руководство Северной Кореи надеется, что его солдаты получат боевой опыт в условиях современной войны и это можно будет использовать в будущих конфликтах.

Видео дня

"Сближение между Северной Кореей и Россией создает явную вероятность угрожать долгосрочной стабильности Корейского полуострова и более широкого Азиатско-Тихоокеанского региона", - объясняет ISW.

Как добавляется, хотя КНДР категорически отрицает все доказательства своего вступления в войну, Москва неоднократно подчеркивала якобы предполагаемую законность сотрудничества между двумя странами, вероятно, чтобы "наладить отношения с Южной Кореей и помешать Сеулу напрямую направить прямую военную помощь Украине".

"Более четкое отрицание Северной Кореи может отражать желание избежать дополнительных или усиленных международных санкций против Пхеньяна", - говорят эксперты.

Война в Украине - привлечение Северной Кореи

По оценкам США, в России находится около 10 тысяч северокорейских военных, из них около 8 тысяч - в Курской области.

В Украине назвали имена трех генералов КНДР, которых отправили в качестве сопровождающих к трем тысячам военнослужащих Корейской народной армии для оказания помощи Москве в войне против Украины. Делегация Украины в Совете Безопасности ООН заявила, что три корейских генерала входят в общее количество 500 северокорейских офицеров, направленных в РФ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что боевое столкновение солдат Северной Кореи с Силами обороны Украины - это вопрос дней. В то же время он возмутился, что все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам.

Как отмечает he Washington Times со ссылкой на мнение опытных военных, Украина и Запад ошибочно принижают качество северокорейских солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: