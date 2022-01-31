Пхеньян сообщил, что провел семь испытаний оружия с начала года.

Северная Корея подтвердила, что осуществила испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности, способной достичь американской территории Гуам.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Пхеньян сообщил, что провел семь испытаний оружия с начала года. Это самое большое количество за месяц.

Испытание Hwasong-12, как сообщается, предназначено для анализа мощностей ракеты и ее точности, сообщило 31 января официальное информагентство Северной Кореи.

Это признание власти КНДР сделали вскоре после того, как Вашингтон заявил, что обеспокоен тем, что Северная Корея может готовиться к возобновлению испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет.

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Официальный представитель США заявил на брифинге 30 января, что Вашингтон призывает Пхеньян к прямым переговорам без предварительных условий.

Вашингтон сохранил санкции в отношении Северной Кореи и потребовал от Совета безопасности ООН усилить давление новыми санкциями после последних запусков.

Северная Корея защищает свои ракетные испытания как право на самооборону.

Как сообщал УНИАН, ранее Северная Корея заявила, что успешно провела последние испытания новой гиперзвуковой ракеты.