Северная Корея заявила, что успешно провела последние испытания новой гиперзвуковой ракеты.
Как пишет Yonhap News Agency, испытание посетил лидер КНДР Ким Чен Ын. Государственные СМИ опубликовали его фото с запуска на первых страницах.
Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Северная Корея выпустила в Восточное море "что-то похожее на баллистическую ракету", которая пролетела более 700 километров на максимальной высоте 60 километров и с максимальной скоростью 10 Махов, что в 10 раз превышает скорость звука.
"Испытательный огонь имел целью окончательно проверить общие технические характеристики разработанной системы гиперзвуковой оружия", – сообщило агентство Северной Кореи KCNA.
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В КНДР отметили, что ракета пролетела 1 тысячу километров и точно попала в цель.
Это уже второе испытание гиперзвуковой ракеты за менее чем неделю. Предыдущее испытание провели несколько дней назад.
Аналитики отмечают, что снимки, опубликованные государственными СМИ, показывают тот же тип ракеты и боеголовки, которые были впервые испытаны 5 января.
После испытаний Ким Чен Ын призвал военных ученые "еще больше ускорить усилия, чтобы наращивать стратегическую военную силу страны как по качеству, так и по количеству."
Как сообщал УНИАН, до этого Северная Корея запускала баллистическую ракету еще 19 октября прошлого года. Предполагалось, что снаряд выпустили с подводной лодки в районе города Синпо. Кроме этого недавно стало известно, что Ким Чен Ын снова похудел. Местные власти продолжают говорить, что диктатор стремительно теряет вес из-за страданий, которые он якобы разделяет с жителями страны.