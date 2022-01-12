По данным Минобороны Южной Кореи, в Восточное море "выпустили что-то похожее на баллистическую ракету", которая пролетела более 700 километров на максимальной высоте 60 километров и с максимальной скоростью 10 Махов.

Северная Корея заявила, что успешно провела последние испытания новой гиперзвуковой ракеты.

Как пишет Yonhap News Agency, испытание посетил лидер КНДР Ким Чен Ын. Государственные СМИ опубликовали его фото с запуска на первых страницах.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что Северная Корея выпустила в Восточное море "что-то похожее на баллистическую ракету", которая пролетела более 700 километров на максимальной высоте 60 километров и с максимальной скоростью 10 Махов, что в 10 раз превышает скорость звука.

"Испытательный огонь имел целью окончательно проверить общие технические характеристики разработанной системы гиперзвуковой оружия", – сообщило агентство Северной Кореи KCNA.

Читайте такжеВ России впервые провели пуск гиперзвуковой ракеты с подводной лодки (видео)

В КНДР отметили, что ракета пролетела 1 тысячу километров и точно попала в цель.

Это уже второе испытание гиперзвуковой ракеты за менее чем неделю. Предыдущее испытание провели несколько дней назад.

Аналитики отмечают, что снимки, опубликованные государственными СМИ, показывают тот же тип ракеты и боеголовки, которые были впервые испытаны 5 января.

После испытаний Ким Чен Ын призвал военных ученые "еще больше ускорить усилия, чтобы наращивать стратегическую военную силу страны как по качеству, так и по количеству."

Как сообщал УНИАН, до этого Северная Корея запускала баллистическую ракету еще 19 октября прошлого года. Предполагалось, что снаряд выпустили с подводной лодки в районе города Синпо. Кроме этого недавно стало известно, что Ким Чен Ын снова похудел. Местные власти продолжают говорить, что диктатор стремительно теряет вес из-за страданий, которые он якобы разделяет с жителями страны.

Вас также могут заинтересовать новости: