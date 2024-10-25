Как Германия будет реагировать, когда ее просьбы проигнорируют, в Берлине не сказали.

Появление северокорейских войск на фронте в Украине будет "явной эскалацией". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии, которое приводит Le Monde.

"Поддержка Северной Кореей России, будь то через поставки военного оборудования или через возможное использование персонала, будет явной эскалацией войны в Украине", - заявила пресс-секретарь министерства Катрин Дешауэр на пресс-конференции в Берлине.

Она подчеркнула, что Пхеньян "не должен способствовать" конфликту и должен "воздерживаться от любых действий в этом направлении",

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Северокорейские войска направляются в Украину: что известно

Как писал УНИАН, накануне Главное управление разведки Минобороны сообщило, что первые подразделения северокорейских войск уже прибыли в зону боевых действий в Курской области. В целом же в Россию уже прибыло около 12 тысяч военных КНДР, включая 500 офицеров и даже трех генералов.

Позже президент Владимир Зеленский уточнил, что уже 27-28 октября военные Северной Кореи впервые будут применены Россией в зонах боевых действий.

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