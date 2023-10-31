Глава фонда призывает прекратить огонь.

Председатель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел заявила, что состояние водоснабжения в секторе Газа на грани "превращения в катастрофу".

Во время выступления в Совете Безопасности ООН она сообщила, что небольшие запасы чистой воды быстро заканчиваются, оставляя более двух миллионов человек в острой нужде. "55% инфраструктуры водоснабжения требует ремонта или восстановления. Одна опреснительная станция работает лишь на 5% мощности, в то время как все шесть водоочистных станций не работают из-за нехватки топлива или электроэнергии", - цитирует ее CNN.

По словам главы ЮНИСЕФ, без возобновления поставок чистой воды еще больше мирных людей умрут от обезвоживания и болезней. Также она отметила, что сейчас дети в Израиле, Газе и на оккупированном Западном берегу реки Иордан переживают ужасную травму.

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"Мы делаем все возможное, чтобы добраться до каждого ребенка, который в этом нуждается, но доставка гуманитарной помощи - особенно в Газу - сейчас чрезвычайно затруднена", - сказала Рассел.

Она призвала Совбез немедленно принять резолюцию с призывом к прекращению огня, предоставлению гуманитарного доступа, освобождению всех похищенных и задержанных детей, а также предоставлению им особой защиты.

"Дети не начинают конфликты, и они бессильны их остановить. Им нужно, чтобы мы все ... поставили их безопасность на первое место в наших усилиях", - подчеркнула она.

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Напомним, что на прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН призвала к гуманитарному перемирию в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху ответил, что прекратить огонь - то же самое, что сдаться варварству.

Известно, что продолжаются удары по сектору Газы и Израилю. На днях в ЦАХАЛ заявили, что они продолжают расширять свои боевые операции.

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