Дэвид Кэмерон отметил, что война в Украине - это вызов для мира.

Партнеры Украины не сделали достаточно, чтобы остановить российское вторжение и дальнейшую эскалацию. В мире восприняли полномасштабное вторжение в РФ как вызов "нашему поколению".

"Я считаю, что это важнейший вопрос, который стоит перед нами. Я помню, как поколение моего дедушки в 1930-х годах решало проблему агрессивного диктатора Гитлера, который захватывал территорию другой страны, игнорировал ее границы, забирал ее части. И это закончилось катастрофой Второй мировой войны. Поэтому для меня это вызов, большой вызов нашего поколения остановить эту агрессию", – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью изданию "Голос Америки".

При этом он указал, что Евросоюз стал более сплоченным, Германия начала активно поставлять Украине оружие, а НАТО с началом полномасштабного вторжения России расширилось, но для Украины не было сделано достаточно.

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"У Украины нет достаточно снарядов. Украина нуждается в поддержке Соединенных Штатов. Украине нужно больше финансирования, а также вооружения. Поэтому мы должны быть верны тому, что мы сказали, мы говорим, что поддерживаем Украину, мы верим в украинцев. Тогда мы должны доказывать это с помощью оружия, денег, дипломатической, военной и моральной поддержки", – подытожил Кэмерон.

Помощь Британии для Украины - последние новости

В начале 2023 года в Великоритании обещали, что Соединенное Королевство передаст Украине 600 ракет Brimstone.

22 февраля министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Лондон предоставит Киеву дополнительную военную помощь. В новый папкет войдут 200 противотанковых ракет Brimstone.

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