В четверг, 22 февраля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Лондон предоставит Украине дополнительную военную помощь, пишет The Guardian.
"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в дальнейшем усилении для защиты Украины. Ранее эти ракеты оказали значительное влияние на поле боя, в одном случае вынудив российские силы покинуть и отступить при попытке переправиться через реку", – заявил он.
Также он добавил, что Соединенное Королевство будет обучать украинских военных вместе с другими союзниками.
"Вместе мы научим еще 10 000 в первой половине 2024 года", – отметил Шаппс.
Стоит отметить, что Brimstone – высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса поверхность-поверхность или воздух-поверхность, разработана консорциумом MBDA UK для Королевских ВВС.
Военная помощь Украине
Также 22 февраля парламент Германии отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине, предложенную оппозицией, но утвердил предложение правящей коалиции о поставках "дальнобойного оружия".
В начале 2023 года в Британии обещали, что Соединенное Королевство передаст Украине 600 ракет Brimstone.