Об оказании помощи объявил министр обороны Грант Шаппс.

В четверг, 22 февраля, министр обороны Великобритании Грант Шаппс объявил, что Лондон предоставит Украине дополнительную военную помощь, пишет The Guardian.

"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в дальнейшем усилении для защиты Украины. Ранее эти ракеты оказали значительное влияние на поле боя, в одном случае вынудив российские силы покинуть и отступить при попытке переправиться через реку", – заявил он.

Также он добавил, что Соединенное Королевство будет обучать украинских военных вместе с другими союзниками.

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"Вместе мы научим еще 10 000 в первой половине 2024 года", – отметил Шаппс.

Стоит отметить, что Brimstone – высокотехнологичная самонаводящаяся ракета класса поверхность-поверхность или воздух-поверхность, разработана консорциумом MBDA UK для Королевских ВВС.

Военная помощь Украине

Также 22 февраля парламент Германии отклонил резолюцию о поставках ракет Taurus Украине, предложенную оппозицией, но утвердил предложение правящей коалиции о поставках "дальнобойного оружия".

В начале 2023 года в Британии обещали, что Соединенное Королевство передаст Украине 600 ракет Brimstone.

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