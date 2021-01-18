Эксперты говорят, что компенсация от Тегерана должна быть вдвое больше, но родные погибших говорят, что деньги - это еще не все.

Через год после уничтожения самолета МАУ в Иране родные погибших изучили все нюансы авиационных законов. Они ежедневно прочесывают иранские новостные сайты в поисках подсказок, почему пассажирский самолет был сбит через минуты после взлета в Тегеране.

Они утешали друг друга и делились яростью, - пишет Washington Post.

"Мы словно заморожены во времени. Мы застряли", - сказал Наваз Эбрагим, чья сестра, а также ее муж, были среди 176 человек, которые были убиты 8 января 2020 года. Тогда ракета ударила по самолету, который летел в Киев.

Читайте такжеGlobe and Mail: Иран до сих пор отказывается объяснить, почему его военные сбили самолет МАУПрошлый год превратился в постоянные выжидания и дебаты. Иран хоть и признал ответственность за авиакатастрофу, которая убила всех на борту самолета МАУ, отверг все призывы о проведении более прозрачного расследования. Тегеран обвиняет во всем "человеческую ошибку" и отрицает любые систематические недостатки. Правительство уверяет, что арестовало виновных, но их имена не названы.

Тегеран говорит, что предложил семьям погибших по 150 тысяч долларов компенсации. Но несколько семей говорят, что они хотят справедливости, а не денег. Они призывают Украину или другие страны, чьи граждане были среди жертв, подать иск против Ирана в Международный суд ООН.

На борту самолета МАУ было 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев и 10 шведов, а также афганцы, немцы и британцы.

"Сейчас они предлагают семьям кровавые деньги, просто хотят закрыть дело", - сказал Эбрагим.

Катастрофическая ошибка

Сагхар Ноуриан и ее сестра - 26-летняя Газал - навещали свою семью в Иране, когда беспилотник США убил высокопоставленного иранского командира генерала Касема Солеймани. Это произошло 3 января 2020 года в Багдаде. Сагхар и ее муж улетели домой в США 6 января, но рейс Газал в Канаду должен был состояться через два дня.

Читайте такжеСбитие самолета МАУ в Иране: Канада не согласна с суммой компенсации семьям погибшихЗа несколько часов до рейса Иран запустил более десятка баллистических ракет короткого радиуса по военной базе в Ираке, занятую военными США. Но авиапространство оставалось открытым для рейса 752 "Международных авиалиний Украины".

"Я разговаривала с Газал за 30 минут до посадки. И она ничего не знала о высоком напряжении между Ираном и США. Я ей об этом рассказала. Она начала плакать, она очень боялась, но не за себя, а за семью в Иране", - рассказала Сагар.

Женщина вспомнила, как потеряла сознание, когда увидела новости через три дня, когда Иран признал, что сбил самолет МАУ. Президент страны Хассан Роухани назвал события "катастрофической ошибкой". В Тегеране утверждали, что операторы, которые произвели выстрел, не смогли отличить пассажирский лайнер от потенциально вражеского самолета. И они якобы действовали, не связавшись со своим командованием.

По словам военного прокурора Голама Аббаса Торки, 6 человек были арестованы за свою роль в трагедии. 5 из них вышли на свободу под залог. Суд над ними должен начаться позже в этом месяце, - сказал Торки.

Призывы о международном вмешательстве

Семьи жертв говорят, что этого не достаточно. Они хотят знать имена ответственных, наказания для них, а также подробные объяснения, что пошло не так. Но согласно правилам Международной организации гражданской авиации, Иран возглавляет расследование, потому что самолет МАУ был сбит на его территории. Иранская Организация гражданской авиации заявила, что в этом месяце разослала проект окончательного отчета о катастрофе странам, которых это касается. После этого выводы расследования станут публично доступными.

Хамад Есмаелион потерял жену и дочь в авиакатастрофе и выступает представителем Ассоциации семей жертв рейса PS752. Он сказал, что семьи погибших хотят, чтобы дело все равно перешла в Международный суд не зависимости от того, каким будет окончательный отчет. Он пояснил, что семьи потеряли веру в то, что Иран способен честно расследовать собственные действия.

"В этом деле Украина не видит, чтобы наши усилия привели нас куда-то. Поэтому мы не исключаем возможность вынесения этого спора на международный юридический форум", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в заявлении для Washington Post.

Читайте такжеКрушение самолета МАУ: в Иране начался второй раунд переговоровАндрей Гук-украинский юрист в сфере авиации. Он представляет интересы семьи одной из жертв. По его словам, Украина вряд ли вынесет дело на международный уровень, пока не закончит оценку окончательного отчета Ирана о катастрофе. Возможно это продлится до весны.

По иронии, прецедентом для рассмотрения дела в Международном суде служит уничтожение именно иранского авиалайнера силами армии США над Персидским заливом в 1988 году. Тогда погибли 290 человек на борту. Стороны пришли к согласию в 1996 году в Международном суде. Тогда США не признали ответственность, но согласились выплатить по 300 тысяч долларов компенсации каждой из семей погибших.

Отдельно от иранского расследования авиакатастрофы, Украина начала собственное уголовное производство. Но Кулеба пожаловался на то, что Тегеран не сотрудничает в этом процессе, что значительно задерживает его на каждом этапе".

"Мы отправили несколько запросов о правовой помощи в Иран. На некоторые из них ответа так и не было. А те ответы, которые мы получили, были неудовлетворительными. Более того, во время переговоров Иран согласился создать совместную следственную группу, но никаких практических шагов в этом направлении до сих пор нет", - сказал Кулеба.

Битва за компенсацию

Иран, которому не хватает денег частично из-за санкций США, сказал, что предложит семьям погибших по 150 тысяч долларов. Хотя никто не верит, что семьи примут или получат эти деньги. Иранские чиновники обвинили Канаду и Украину в затягивании переговоров и "политизации" трагедии, утверждая, что обе страны "не готовы" обсуждать компенсацию. Кулеба говорит, что Украина "не получила никакой информации на эту тему от Ирана".

Читайте такжеСбитие самолета МАУ: Кулеба рассказал, когда представители Ирана прибудут в Украину для переговоровПартнер лондонской юридической фирмы Stewarts Питер Нинан написал, что соответствующий уровень компенсации - это 400 тысяч долларов на каждую семью. Свои расчеты он основал на том, сколько США заплатили жертвам трагедии 1988 года.

Вдова капитана самолета МАУ Екатерина Гапоненко говорит, что не ожидает получить возмещение минимум еще три года. Она получила определенную финансовую поддержку от правительства Украины, а также страховку своего мужа. Но оставшись дома с двумя маленькими дочками, она призывает мэра Киева Виталия Кличко помочь ей найти работу. Он предложил ей должность в Киевской городской государственной администрации. Гапоненко говорит, что будет ждать компенсацию, если это означает также получение всех ответов.

"Ключевая проблема для меня-услышать реальную причину падения самолета. Мы не можем вернуть жизнь капитана, членов экипажа и пассажиров. Вопрос компенсации не ключевой в этом деле", сказала она.

Крушение самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит иранскими военными "вследствие непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

30 декабря иранские СМИ информировали, что правительство Ирана поручило выплатить семьям жертв крушения самолета МАУ компенсации по 150 тыс. долларов США или эквивалент в евро.

В сообщении утверждается, что Иран провел несколько заседаний со странами, граждане которых погибли в результате катастрофы, и в результате стороны договорились о компенсациях семьям жертв.

В свою очередь, в МИД Украины отметили, что размер компенсаций родственникам жертв катастрофы надо сначала определить путем переговоров.

7 января 2021 года Рухани заявил, что все ответственные за сбитие самолета предстанут перед судом.

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Перевод: Лесь Дымань