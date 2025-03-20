Даже во время дипломатического процесса не стоит ослаблять давление на Москву, говорит он.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав государств и правительств стран-членов Европейского Союза не ослаблять санкции против Российской Федерации.

Во время выступления на заседании Европейского совета он заявил, что санкционное давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока она не начнет выводить войска из Украины и полностью не возместит ущерб, нанесенный ее агрессией. Также президент призвал продолжать бороться со схемами обхода санкций и попытками России финансировать свою военную деятельность:

"То, что дипломатические усилия продолжаются, не означает, что Россия должна испытывать меньшее давление. Это крайне важный фактор для уменьшения шансов на обман со стороны России. А мы все знаем, как легко Москва пренебрегает своими обещаниями - в один момент они дают слово, а через несколько часов оно уже абсолютно ничего не значит. Вот почему мы должны и дальше подталкивать Россию к миру".

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, недавно Совет ЕС принял решение о продлении еще на шесть месяцев санкций против людей, которые являются ответственными за войну против Украины. Речь идет о 2400 физических и юридических лиц.

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Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что около 25 лидеров стран-союзников договорились продолжить давление на российскую экономику, чтобы заставить кремлевского правителя Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну.

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