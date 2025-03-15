Партнеры Украины обсуждали вопрос ареста замороженных российских активов для финансирования обороны Киева.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что около 25 лидеров стран-союзников договорились продолжить ограничения в отношении российской экономики. Это попытка заманить Владимира Путина за стол переговоров, чтобы добиться прекращения войны с Украиной.

"Последствия санкций для российской экономики были довольно глубокими", - цитирует Стармера издание Bloomberg. "Мы не должны недооценивать то влияние, которое они уже оказали, а удвоение и усиление санкций приведет к еще большему давлению".

После телефонного разговора с коллегами Стармер заявил, что западные страны набирают политический и военный импульс, и после принятия дополнительных обязательств по постконфликтной Украине они перейдут к "оперативной фазе" достижения гарантий безопасности для страны. По его словам, главы военных ведомств союзников встретятся для дальнейших переговоров.

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"В данный момент очень важно оказать максимальное давление на Россию", - сказал Стармер. "Но этого недостаточно", - добавил он, обвинив Путина в затягивании прекращения огня, заявив, что России необходимо изучить предложения.

По его словам, в субботу обсуждался вопрос об аресте замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, хотя для такого шага существуют политические и юридические препятствия.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что европейские страны и их союзники "очень мотивированы" двигаться к миру, и что сейчас оптимизма больше, чем две недели назад.

"Все полны решимости оказать давление на Россию", - сказал он. "Мяч на стороне России. Теперь Россия должна показать свои реальные намерения: действительно ли она хочет мира или это лишь пустые слова, направленные на затягивание переговоров?"

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что все страны выразили готовность внести свой вклад в обеспечение мира, но пока преждевременно говорить о практической помощи в миротворческой миссии. Тем временем премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не предполагает участия ее страны в каких-либо миссиях в Украине.

Лидеры намерены в ближайшее время представить свои предложения Трампу, которого они пытаются убедить предоставить гарантии безопасности США в виде авиации, разведки и охраны границ - без необходимости направлять американские войска в составе миротворческих сил.

30-дневное прекращение огня - главные новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что 17 марта могут появиться новые детали относительно возможного прекращения огня в Украине. Он отметил, что переговоры продвигаются хорошо, хоть и есть сложности.

Кроме того, в Financial Times писали, что у российского диктатора Владимира Путина мало причин прекращать войну в Украине. Он не намерен отказываться от своих целей.

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