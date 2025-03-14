В целом ЕС одобрил санкции против почти 2400 физических и юридических лиц.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила продление санкций против России. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети X.

По ее словам, ЕС одобрил санкции в отношении почти 2400 физических и юридических лиц из-за агрессии России против Украины.

Фон дер Ляйен добавила, что Европейский Союз ввел следующие ограничения:

Видео дня

запреты на поездки;

замораживание активов;

запрет на финансирование/ресурсы.

"Наша решимость в поддержке Украины является непоколебимой", - отметила она.

Санкции против РФ - последние новости

Ранее издание CBS News писало, что администрация президента США Дональда Трампа усиливает санкции против России. В частности США накладывают дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы путем дальнейшего ограничения доступа РФ к платежным американским системам.

Также сообщалось, что Великобритания ввела крупнейший за три года пакет санкций против РФ. Ограничения "направлены против средств, поступающих в военную казну" РФ, против "военной машины России, организаций в третьих странах, которые ее поддерживают, и хрупких сетей снабжения, на которые она опирается".

Вас также могут заинтересовать новости: