Санкции вводятся в действие 7 апреля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен определил санкции против Управления оборонной промышленности Турции (SSB) за "крупную сделку" с Российской Федерацией в 2017 году.

Читайте такжеBloomberg: Турция хочет вместе с Россией строить системы С-400Об этом сообщается на сайте американского Федерального реестра, передает ТСН. В частности, согласно закону "О противодействии противникам Америки из-за санкций" в отношении SSB введут запрет на экспорт американской продукции и кредиты на более $10 млн.

Под санкции также попадут глава SSB Исмаил Демир и еще трое руководителей. Они больше не смогут сотрудничать с американцами, а их активы на территории США будут заморожены. Кроме того, они не смогут получить визы на въезд в США.

Санкции начнут действовать 7 апреля.

Покупка российских комплексов С-400

Турция заключила с Россией контракт на поставку Анкаре комплексов С-400 в 2017 году. Турция первой из стран НАТО приобрела у России эти системы. Решение Анкары вызвало негативную реакцию у США и других стран-членов Альянса.

Представитель Госдепа США Нед Прайс ранее заявлял, что США не изменили отношения к покупке Турцией у России зенитных ракетных комплексов С-400 и считают их угрозой для НАТО и нарушением Анкарой своих обязательств перед Альянсом.

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Автор: Ирина Погорелая