Эрдоган рассказал, когда Турция введет в эксплуатацию российские С-400

Он повторил, что Турция активирует С-400, несмотря на протесты Вашингтона.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские ЗРК С-400 будут введены в эксплуатацию в апреле. Он также запросил системы Patriot у США.

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Турецкие военные наблюдательные пункты в сирийском Идлибе сохранят свой нынешний статус в соответствии с российско-турецким соглашением о прекращении огня,заявил Эрдоган.

Он отметил, что соглашение заложило основу для нормализации обстановки в регионе, передает Reuters со ссылкой на офис турецкого президента. Он также повторил, что Турция активирует С-400, которые она приобрела, несмотря на протесты Вашингтона.