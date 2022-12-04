По данным госсекретаря Энтони Блинкена, РФ не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений.

Западные санкции против России с каждым днем вынуждают Москву платить все большую цену и затрудняют ее попытки пополнить запасы вооружений для продолжения войны с Украиной.

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил сегодня в эфире телеканала CNN, сообщает "Голос Америки". По словам Блинкена, в условиях торгового контроля, введенного США и их союзниками, Россия не может импортировать детали, необходимые для создания новых вооружений.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что "расходы (России) растут с каждым днем".

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"С каждым днем бремя для России становится тяжелее", – подчеркнул он, добавив, что западные союзники постоянно ищут способы усилить санкции, чтобы подорвать российскую экономику и ее военный потенциал.

Блинкен обвинил Россию в том, что она "пытается использовать зиму в своих целях", нанося в последние недели масштабные удары по объектам украинской инфраструктуры, чтобы подорвать моральный дух украинцев.

"Это настоящее варварство", - констатировал Блинкен.

Между тем сегодня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Москва не будет продавать нефть, на которую распространяется установленное западными странами ценовое ограничение, даже если ей придется сократить производство.

Накануне Австралия, Великобритания, Канада, Япония, США и ЕС согласовали предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Санкции против России

Как сообщал УНИАН, в связи с военной агрессией РФ против Украины западные страны ввели против России ряд санкций.

В частности, 15 ноября США ввели санкции против глобальной сети военных закупок России.

Тогда Блинкен заявил, что в ответ на войну против Украины Соединенные Штаты будут продолжать ломать цепочки военных поставок России и заставлять платить высокую цену тех, кто поддерживает президента Владимира Путина, а также всех, кто поддерживает агрессию России против Украины.

Согласно решению, были введены санкции против более 40 юридических и физических лиц, которые помогают России воевать.

3 декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на нефть, которая кспортируется из России, на уровне 60 долларов за баррель. Ценовые ограничения начнут применяться с 5 декабря 2022 года.

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