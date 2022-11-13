Ограничения могут скорректировать, но их не обязательно отменят.

После заключения мирного соглашения с Украиной санкции против России могут быть пересмотрены. Однако это не значит, что все ограничения сразу перестанут действовать.

Об этом в рамках саммита "Большой двадцатки" в Индонезии рассказала журналистам министр финансов США Джаннет Йеллен. Она заявила: "Я полагаю, что в контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна и может быть уместна". Однако, по словам министра, это не значит снятие всех ограничений с государства-агрессора в случае завершения войны.

Ранее сегодня, 13 ноября, Россия призвала не обсуждать проблемы безопасности и мира на саммите G20, а сосредоточиться на острых социально-экономических вопросах. В РФ цинично заявили, что "принципиально важно" сосредоточиться "на реальных, а не мнимых угрозах".

Видео дня

"Мы убеждены, что G20 призвана решать социально-экономические проблемы. Расширение ее повестки дня на сферы мира и безопасности, о которых говорят многие страны, нецелесообразно. Это было бы прямым вторжением в мандат Совета Безопасности ООН и подорвет атмосферу доверия и сотрудничества в G20", — заявили в МИД России.

Санкции против РФ: последняя информация

Ограничения ударили по медицинской отрасли в России. Страна испытывает дефицит лекарств, из-за чего цены на отдельные препараты стремительно растут.

Министерство торговли США лишило Россию статуса страны с рыночной экономикой. Это произошло из-за вмешательства властей РФ в экономические процессы, что привело к искажению цен и издержкам.

На переговорах относительно экспорта украинского зерна Россия пыталась добиться смягчения санкций в отношении государственного сельскохозяйственного кредитора Россельхозбанка. Это упростило бы агрессору продажу зерновых культур за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: