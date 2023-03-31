Правительство Японии утвердило новый пакет санкций против России, который включает запрет на поставки комплектующих для авиации, в том числе беспилотной, а также для космической отрасли. Об этом сообщает пресс-служба японского правительства.
Так, с апреля японским компаниям будет запрещено поставлять в Россию:
- сталь и стальные изделия;
- алюминий и алюминиевые изделия;
- гидравлические экскаваторы, бульдозеры и другую строительную технику;
- авиационные двигатели;
- электрооборудование и его компоненты, в частности радиоаппаратуру для навигации, электрогенераторы и т.п.;
- самолеты, БПЛА и космические аппараты, а также запчасти для них;
- оптическое, фотографическое, измерительное оборудование и детали к нему;
- все игрушки и масштабные модели.
В пресс-службе японского правительства отметили, что данные ограничения введены в связи с российским вторжением в Украину. Этот пакет санкций вступит в силу с 7 апреля.
Санкции против России – последние новости
29 марта нейтральная Швейцария поддержала 10-й пакет европейских санкций против России. Этот пакет страны ЕС утвердили 25 февраля. В него вошли санкции против ВПК, финансового сектора и против пропагандистов РФ.
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции - американская Cargill - заявила о прекращении экспорта зерна из России. Российская "дочка" американской корпорации прекратит экспорт зерна из России с 1 июля.
Хотя в РФ уверяют, что санкции им нипочем, Кремль очень болезненно на них реагирует. Например, весьма пророссийскую Венгрию Москва внесла в список "недружественных стран".