Далекая Япония оказалась настоящим другом для Украины в условиях российского вторжения.

Правительство Японии приняло решение предоставить Украине новый пакет гуманитарной помощи, направленной на разминирование территорий и восстановление критической инфраструктуры. На эти цели выделено 470 миллионов долларов, сообщает пресс-служба японского правительства.

Помощь распределена на две неравные части. Основная сумма (400 миллионов долларов) пойдет на закупку оборудования, необходимого для разминирования и расчистки завалов, восстановления базовой инфраструктуры, восстановление сельского хозяйства как ключевой отрасли и "укрепление демократии и управления".

Вторая часть пакета в размере 70 миллионов долларов будет передана Украине через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН). Она выделяется на восстановление конкретно энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими атаками.

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"Япония продолжит помогать и поддерживать народ Украины, который сталкивается с трудностями, в сотрудничестве с международное сообществом, в том числе с членами "Большой семерки"", – заявили в японском правительстве.

Помощь Украине от Японии

Токио уже не в первый раз выделяет Украине грантовую помощь в связи с российским вторжением. Так, в феврале был предоставлен пакет помощи на 170 миллионов долларов. Он предназначался на восстановление критической инфраструктуры.

На прошлой неделе Украину посетил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Накануне этого визита он заявил, что его страна выделит еще 5,5 миллиардов долларов финансовой помощи Украине, которая, вероятно, будет поступать несколькими траншами.

Одновременно японские власти вводят санкции против России, в целом повторяя те ограничения, которые принимают ЕС, США и Великобритания.

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