США не участвовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для пресечения попыток России обойти санкции.

Европейские чиновники обвиняют администрацию президента США Дональда Трампа в сокращении усилий по соблюдению санкций в отношении России, пишет Bloomberg.

По их словам, США в основном не участвовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для пресечения попыток обойти санкции, введенные против Кремля.

Так, они утверждают, что США в основном не реагируют на действия одной из групп, которая занимается тем, чтобы помешать россиянам получать детали и оборудование, используемые для производства оружия. Другая группа, в которой США также прекратили участие, занимается мониторингом и обеспечением соблюдения ограничения цен на российскую нефть, установленного Группой семи.

Видео дня

По словам чиновников, им неясно, приняли ли США активное решение сократить свое участие или им просто не хватает ключевых сотрудников. Отмечается, что на некоторых встречах присутствовали чиновники более низкого ранга, не обладающие достаточными полномочиями для принятия решений.

как напоминает издание, Санкции, наложенные на Россию после вторжения на Украину, становятся одним из главных пунктов напряженности между Вашингтоном и европейскими союзниками Киева, поскольку президент Дональд Трамп настаивает на прекращении конфликта. Президент России Владимир Путин требует прекращения торговых ограничений в качестве условия любого прекращения огня, а европейцы дали понять, что не готовы пойти на это.

Трамп заявил, что готов усилить санкции против России, если Москва не начнет серьезно участвовать в мирных переговорах. Однако европейские чиновники заявили, что не было никаких признаков подготовки к такому шагу, и неясно, какие действия, если таковые имеются, предпринимают США для борьбы с обходом существующих мер.

Саннкции против России - новости

Ранее руководители внешнеполитических ведомств G7 заявили, что против РФ готовят новые санкции, если она не согласится на перемирие. Также страны "Большой семерки" в случае отказа РФ будут оказывать дополнительную поддержку для Украины и будут проводить другие мероприятия.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа ужесточает санкции против России. Вашингтон накладывает дополнительные ограничения на российский нефтяной, газовый и банковский секторы.

Вас также могут заинтересовать новости: