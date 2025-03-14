Также рассматривается дополнительная поддержка для Украины и другие мероприятия.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (Канады, США, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Японии) пригрозили Российской Федерации новыми санкциями, если она не согласится на перемирие с Украиной. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7 и высокой представительницы ЕС по итогам их встречи в Шарлевуа (провинция Квебек, Канада).

В частности, топ-дипломаты приветствовали текущие усилия, направленные на достижение режима прекращения огня. Они приветствуют приверженность Украины немедленному перемирию, что является важным шагом на пути к всестороннему, справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН.

"Мы призвали Россию ответить взаимностью путем согласования на перемирие на равных условиях и полного его внедрения", - отмечается в заявлении.

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В этой связи, топ-дипломаты обсудили возможность применения дополнительных мер против России на тот случай, если такое перемирие не будет согласовано. В том числе, речь идет о новых санкциях, ограничении цен на нефть, а также дополнительной поддержке для Украины и других мерах.

"Это предусматривает применение сверхприбылей, которые поступают с обездвиженных российских суверенных активов. Мы отметили важность мер по укреплению доверия в условиях прекращения огня, в том числе, освобождение военнопленных и заложников - как военных, так и гражданских, и возвращение украинских детей", - сказано в заявлении.

Вместе с тем, отмечается, что любое перемирие должно соблюдаться.

Министры G7 отметили необходимость надежных и убедительных механизмов безопасности для Украины, чтобы гарантировать, что Украина сможет сдерживать и обороняться против любых новых агрессивных действий.

Топ-дипломаты добавили, что продолжат координировать экономическую и гуманитарную поддержку для продвижения быстрого восстановления и восстановления Украины, в том числе во время конференции по восстановлению Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме.

Прекращение огня в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 11 марта Украина согласилась на предложение США о немедленном временном прекращении огня продолжительностью 30 дней. Однако сначала на прекращение огня должна согласиться Россия.

Также Украина начала формировать национальную команду для осуществления контроля, если на всей линии фронта будет введено перемирие.

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