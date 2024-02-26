Теперь под ограничениями в Южной Корее находятся 1 159 товаров.

Южная Корея планирует ужесточить экспортный контроль в Российскую Федерацию и Беларусь в отношении товаров, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.

Министерство торговли сраны сделало заявление после того, как на прошлой неделе Южная Корея добавила 682 наименования товаров с фактическим или потенциальным военным использованием в список санкционного экспорта для России и Беларуси.

"Министерство усилит контроль за экспортом в рамках связей со смежными организациями, так как будет больше попыток уклониться от экспортного контроля и искать уклонение от поставок", - цитирует заявление министерства торговли, промышленности и энергетики издание Yonhap.

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Ведомство сосредоточилось на мониторинге экспорта "общих высокоприоритетных товаров", включая чипы, которые могут применяться в беспилотниках, с другими странами-партнерами.

Южная Корея сообщит экспортерам об обновленном списке контролируемых товаров, чтобы предотвратить несанкционированный экспорт. Новое правило увеличило общее количество товаров в списке до 1 159.

Накануне правительство также заявило, что проводит расследование в отношении южнокорейской компании, попавшей под санкции США из-за ее предполагаемой связи с Россией.

Компания Daesung International Trading, расположенная в городе Кымхэ, стала одной из 93 организаций, включенных в "список организаций" для введения экспортных ограничений Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США.

Санкции США в отношении России - последние новости

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон всего ввел 500 новых санкций против РФ, и экспортные ограничения против около 100 компаний. В частности санкции направлены против лиц, которые связаны со смертью Алексея Навального.

Отмечается, что целью санкций является российский финансовый сектор, оборонно-промышленная база, закупочные сети и лица, уклоняющиеся от санкций на многих континентах. Предполагается, что новые ограничения помогут Украине в ее борьбе.

Позже Управление по контролю за иностранными активами Минфина США сообщило, что в целом новые американские экспортные ограничения коснулись 93 иностранных компаний.

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