Владимир Путин заявил, что в России должны принимать меры по устранению возможных угроз

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал негативное влияние санкций на экономику. Он призвал российские компании уже готовиться к нефтяному эмбарго.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Кремля.

"Я вижу, некоторые коллеги уже так несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны принимать по устранению возможных угроз. Мол, наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно. Так, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть", - заявил Путин.

При этом он указал, что объемы производства нефти растут и с начала года уровень добычи превысил показатель предыдущего года на 3,5%. В связи с этим Россия будет наращивать инфраструктуру для экспорта газа и нефти на Юг и Восток.

Кроме того, Путин признал, что добыча газа в январе-мае сократилась на 2%, но ситуация в российском топливно-энергетическом комплексе остается стабильной.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным издания Bloomberg, лидеры стран "Большой семерки" рассмотрят возможность введения предельных цен на российские энергоносители. На такой инициативе настаивал премьер-министр Италии Марио Драги.

Тем временем корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк утверждает, что ЕС планирует подготовить седьмой пакет санкций против РФ примерно до конца июля. Однако он не будет затрагивать газ и атомную энергетику. А главным ограничением станет эмбарго на золото.

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