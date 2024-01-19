Стоимость поместья составляет 12,5 миллиона евро.

Председатель "Газпром нефти" Александр Дюков, избежав санкции, продолжает вести роскошный образ жизни. Чтобы избежать возможного ареста имущества в будущем, он оформил на семью поместье рядом с Каннами стоимостью 12,5 миллиона евро.

Как выяснило издание The Insider, Дюков в 2017 году купил особняк в курортном городе Ле-Канне, недалеко от Канн. Его формальным владельцем стала дочь Дюкова Александра, которой на момент покупки было всего 17 лет.

Почти сразу после полномасштабного вторжения России в Украину Дюков попал под санкции Великобритании. Но на этом неприятности для него закончились: ни Евросоюз, ни США главу российской госкомпании в свои черные списки не включили.

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На основанную на имени дочери фирму Valexa записали два земельных участка с бассейном и сам дом. Цена покупки всего этого составляла 12,5 млн евро. На вилле есть семь гардеробных и пять спален, а у бассейна — еще и отдельный домик с сауной и душем.

В ноябре 2023 года имущество фирмы Valexa было переписано на мать девушки Анастасию Елагину. Это, по мнению журналистов The Insider, было сделано специально: в случае попадания Дюкова под санкции будет несложно доказать, что его дочь-студентка не могла сама заработать 12,5 млн. евро.

Дюков возглавляет "Газпром нефть" уже 17 лет, а последние пять параллельно возглавляет и Российский футбольный союз. Он является акционером "Сибура", крупнейшей в России газоперерабатывающей и нефтехимической компании.

По данным The Insider, годовой доход Дюкова от "Сибура" и "Газпром нефти" превышает 4,6 миллиарда рублей.

Персональной санкции ЕС - последние новости

Всего в санкционном списке значатся почти 1800 физических и юридических лиц. Все они имеют отношение к войне России против Украины. В Совете ЕС отмечают, что персональные санкции предусматривают ограничение поездок для физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств физическим и юридическим лицам РФ.

В новом 12 санкционном пакете ЕС ввели, в частности, и персональные санкции более 140 физических и юридических лиц. Они подлежат замораживанию активов.

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