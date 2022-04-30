Компания уже приостановила продажи на российском рынке.

Американский производитель сельскохозяйственных химикатов и семян Corteva собирается выйти с рынка России и помог Украине.

О выходе с российского рынка сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Corteva уже приостановила новые продажи и инициирует план прекращения производства и предпринимательской деятельности.

"Нашими приоритетами остаются безопасность наших сотрудников и глобальная продовольственная безопасность. С начала этой трагической войны мы приняли все возможные меры для поддержки и защиты наших украинских коллег и их семей, наших клиентов и сообществ, в которых мы работаем, в том числе путем прямой и косвенной помощи для решения неотложных гуманитарных потребностей", - подчеркнули в компании.

Также в Corteva приняли меры для обеспечения "нормального вегетационного периода" в Украине в 2022 году.

"Учитывая влияние войны на глобальную продовольственную безопасность, компания передаст семена Украине, Африке и региону Ближнего Востока на вегетационный сезон 2023 года", - говорится в сообщении.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и мирные города.

Ряд стран ввели против России новые санкции. С российского рынка решил уйти целый ряд известных компаний, в частности, McDonalds, Microsoft и производитель прокладок, подгузников и туалетной бумаги - шведская глобальная компания по гигиене и здоровью Essity.

В конце апреля в РФ признали, что из-за санкций в стране остро ощущается нехватка зерновых культур и овощей и разрешили воровать зерно из оккупированной части Херсонской области Украины.

Справка УНИАН. Corteva - это крупная американская сельскохозяйственная химическая и семенная компания, которая ранее была сельскохозяйственным подразделением DowDuPont.

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