С 3 марта сеть закрыла магазины, а после перерыва решила выйти с рынка.

Датский мебельный ритейлер JYSK полностью покидает российский рынок. С 3 марта все магазины сети были закрыты.

Об этом говорится в заявлении компании.

"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало понятно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Ян Бьог заявил, что компания имела хороший старт в России, однако в нынешней ситуации "руководство и наши владельцы не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в РФ".

С 31 марта магазины JYSK в России временно откроются, чтобы осуществить распродажу. После того, как товары будут распроданы, магазины будут закрыты навсегда.

"Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия", - добавляют в сообщении.

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