Датский мебельный ритейлер JYSK полностью покидает российский рынок. С 3 марта все магазины сети были закрыты.
Об этом говорится в заявлении компании.
"После четырех недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало понятно, что JYSK закроется навсегда и полностью покинет Россию", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Ян Бьог заявил, что компания имела хороший старт в России, однако в нынешней ситуации "руководство и наши владельцы не видят альтернативы закрытию нашей деятельности в РФ".
С 31 марта магазины JYSK в России временно откроются, чтобы осуществить распродажу. После того, как товары будут распроданы, магазины будут закрыты навсегда.
"Сотрудники JYSK получат заработную плату в соответствии с местными правилами в рамках закрытия", - добавляют в сообщении.