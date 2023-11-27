Только одна российская компания с начала вторжения купила украинских запчастей более чем на 150 миллионов гривен.

Украинские предприятия продолжают снабжать российскую авиапромышленность комплектующими для военной техники, несмотря на полномасштабную войну и санкции. Только одна компания "Авиа ФЭД сервис" поставила таких товаров на 370 млн рублей (более 151 млн грн), пишет издание "Важные истории".

Как выяснили журналисты на основе таможенных данных, компания импортировала комплектующие для самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" почти на 120 млн рублей, запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 млн, детали двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор сич", а также продукцию киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн. Кроме того, компания закупала товары во Франции, США и Великобритании.

Как выяснили журналисты, российская компания "Авиа ФЭД сервис" была основана в 1993 году как представительство харьковского завода "ФЭД". По данным "Важных историй", нынешний директор компании Александр Решетник родом из Луганска, а высшее образование получил в Харькове, на его персональном сайте есть фотографии с работниками завода "ФЭД".

Видео дня

По данным российского реестра госзакупок, клиентами "Авиа ФЭД сервис" в основном являются Министерство обороны России, предприятия госкорпорации "Ростех" и президентский специальный летный отряд "Россия".

"Важные истории" отмечают, что после начала войны на Донбассе харьковский завод "ФЭД" официально остановил все поставки в Россию, потеряв при этом около 70% продаж. А в 2018 году непосредственно компания "Авиа ФЭД сервис" попала под украинские санкции. По данным "Важных историй", по этой причине в 2022–2023 годах поставки из Украины она получала не напрямую, а через зарегистрированную в ОАЭ компанию Linker. Ею руководит некий Андрей Курта, он якобы родом из Чернигова.

"Важные истории" связались с владельцем Linker Алексеем Пальчиком. Он сказал, что поставками в Россию не занимается. Директор "Авиа ФЭД Сервис" Александр Решетник сказал журналистам, что продукция украинских заводов, поставленная в Россию после полномасштабного вторжения, была приобретена в 2020–2021 годах и просто "лежала за границей".

Россия систематически обходит санкции

Как писал УНИАН, России удается систематически обходить западные санкции. Яркой иллюстрацией этого стал недавний скандал с канадской системой обнаружения беспилотников SkyEye, которую приобрел российский технологический университет МИРЕА.

Как показывают журналистские расследования, в целом Россия без особых проблем импортирует любые санкционные товары, которые ей нужны. Для этого используются подставные компании по всему миру, а иногда товары поставляются даже напрямую из стран Запада сразу в Россию.

Вас также могут заинтересовать новости: