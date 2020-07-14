В Индии суд вернул баснословные сокровища храма на $22 миллиарда потомкам династии

Представители династии заявили, что не претендуют на найденные сокровища, ведь они “являются собственностью бога”.

В Индии Верховный суд передал во владение потомкам княжеской династии самый богатый в мире индуистский храм Шри Падманабхасвами.

В 2011 году во время инвентаризации в хранилищах храма случайно было найдено ценностей (серебро, золото, драгоценные камни) на сумму $22 млрд, сообщило издание Times of India.

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Представители династии заявили, что не претендуют на найденные сокровища, ведь они “являются собственностью бога”.

Династия махараджей долгое время владела храмом, пока в 2000-х власти штата Керала подала на них в суд за неспособность обеспечить охрану и сохранность ценностей храма.

После выявления многомиллиардных состояний в хранилищах, храм Шри Падманабхасвами был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый богатый в мире индуистский храм.

Как сообщал ранее УНИАН, хранилища храма в городе Тривандрам в штате Керала были запечатаны в XVI веке более чем на 150 лет.

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