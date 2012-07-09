Почти 40% украинцев продолжают считать Тимошенко лидером оппозиции (опрос)

Таковы данные переданного агентству УНИАН опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Отвечая на вопрос: «Кого Вы считаете лидером украинской оппозиции?», 39,4% респондентов назвали Ю.Тимошенко, 18,9% - А.Яценюка, 4% - Виталия Кличко, 3,3% - Наталью Королевскую, 2,5% – Петра Симоненко, 1,8% – Олега Тягнибока, 1,1% – Анатолия Гриценко, 0,3% – Юрия Луценко.

При этом 39,3% респондентов придерживаются мнения, что в случае неучастия Ю.Тимошенко в выборах возглавить оппозицию должен А.Яценюк.

8,2% отводят эту роль В.Кличко, 6,1% - Н.Королевской, 3,1% – П.Симоненко, 2,9% – О.Тягнибоку, 2,4% – А.Гриценко и 1,5% – Ю.Луценко.

34,1% опрошенных считают, что после выборов все оппозиционные партии должны объединиться в одну фракцию. 16,6% высказались за то, чтобы разные оппозиционные фракции лишь координировали свою деятельность, а 38,7% не интересно, как будет организовывать свою работу парламентская оппозиция.

Во время выборов в мажоритарном округе 27,7% респондентов готовы голосовать за единого кандидата от Объединенной оппозиции, 17,3% - за провластного кандидата, 9,3% – за независимого кандидата, для 28,2% принадлежность кандидата к власти или к оппозиции не является определяющей, а 17,6% не определились с ответом на этот вопрос.

Исследование проводилось с 16 по 25 июня. Методом интервью были опрошены 2009 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины, Киеве и Крыму согласно выборке, которая представляет взрослое население Украины по основным социально-демографическим показателям. Опрос осуществлялся в 132 населенных пунктах (79 городских и 53 сельских поселений). Интервью проводились по месту проживания респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.