Только двое пассажиров доставили в больницу Мемориал Германа в Кэти с легкими травмами.

В округе Уоллер, штат Техас, потерпел крушение пассажирский самолет, на борту которого находился 21 человек.

Об этом сообщает FOX News во вторник, 19 октября.

По данным Федерального управления гражданской авиации, самолет McDonnell Douglas MD-87 проехал через забор и загорелся в поле при попытке вылететь из аэропорта Хьюстон-Экзекьютив.

К счастью, все пассажиры смогли выбраться из самолета. Только двое были доставлены в больницу Мемориал Германа в Кэти с легкими травмами.

Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте уже проводят расследование.

Читайте такжеВ России потерпел крушение самолет с парашютистами: много погибших и травмированных (видео)Напомним, возле острова Сент-Элен в Монреале разбился небольшой самолет, который вез баннер с предложением руки и сердца.

Инцидент произошел вечером 2 октября. На борту находилось два человека. Один из них погиб, второго госпитализировали.

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Автор: Денис Прядко