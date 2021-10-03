Возле острова Сент-Элен в Монреале разбился небольшой самолет, который вез баннер с предложением руки и сердца.
Об этом пишет CBC News со ссылкой на полицию Монреаля.
Инцидент произошел вечером 2 октября. На борту находилось два человека. Один из них погиб, второго госпитализировали.
Самолет Cessna 172 буксировал баннер с предложением руки и сердца.
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На место происшествия выехали полицейские, пожарные и следователи из Совета по безопасности на транспорте.
Никаких подробностей об обстоятельствах или причине крушения не сообщали.
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