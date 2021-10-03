Возле острова Сент-Элен в Монреале разбился небольшой самолет, который вез баннер с предложением руки и сердца.

Об этом пишет CBC News со ссылкой на полицию Монреаля.

Инцидент произошел вечером 2 октября. На борту находилось два человека. Один из них погиб, второго госпитализировали.

Самолет Cessna 172 буксировал баннер с предложением руки и сердца.

Читайте такжеВ США при взлете загорелся самолет с сотней пассажиров (видео)Он упал неподалеку от острова, где проходил музыкальный фестиваль Osheaga Get Together.

На место происшествия выехали полицейские, пожарные и следователи из Совета по безопасности на транспорте.

Никаких подробностей об обстоятельствах или причине крушения не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Торонто молния шесть раз за ночь ударила в телебашню.

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Автор: Людмила Жерновская