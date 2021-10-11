Девушка утверждает, что администрация аэроклуба знала о проблемах.

Дочь пилота Михаила Беляева, который погиб во время катастрофы в Татарстане, рассказала о жалобах отца на технику. Она утверждает, что отец неоднократно рассказывал о постоянных отказах двигателей у самолета.

Об этом пишет российский Интерфакс.

"Мой отец неоднократно жаловался на то, что в полете двигатели отключаются, происходит отказ двигателя. Он неоднократно сажал самолет. Когда я интересовалась, как дела, то он часто отвечал: "Отказ двигателя, отказ двигателя", - рассказала девушка.

При этом она отметила, что ее отец сообщал о неполадках руководству Мензелинского аэроклуба, которому принадлежал самолет.

Читайте такжеСамолет с туристами из РФ столкнулся со стаей орлов, двигатель выпустил столп пламени (видео)В свою очередь глава Мензелинского района Татарстана Айдар Салахов читает, что причиной трагедии могло стать попадание птицы в двигатель.

"Пока, по предварительной версии, может быть, попало в двигатель что-то - или птица, или что. Отказал левый двигатель. Летчики, чтобы приземлиться и не упасть в населенный пункт, взяли влево, развернули самолет и хотели видимо дотянуть до аэропорта. Но буквально в 500 метрах от взлетно-посадочной полосы самолет упал и перевернулся", - отметил чиновник.

По его словам, никакого перегруза самолета не было, в нем находились 20 пассажиров и 2 члена экипажа. Кроме того, он указал, что самолет проходил техобслуживание и взлетные исследования.

По данному факту открыто уголовное дело по части 3 статьи 263 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как ранее сообщал УНИАН, в Татарстане в районе Мензелинска потерпел крушение самолет с парашютистами. В результате погибли 16 человек, а еще семерых спасатели достали из-под обломов живыми. Их госпитализировали.

По предварительным данным, двухмоторный самолет L-410 мог разбиться в результате проблемы с двигателем.

Автор: Анастасия Горбачева