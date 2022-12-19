Для конспирологии взлетало несколько бортов.

Самолет с российским диктатором Владимиром Путиным на борту вошел в воздушное пространство Беларуси.

Как сообщает проект "Беларускі Гаюн", в воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса - RSD111.

Наблюдатели предполагают, что для конспирации в 14:30 из московского аэропорта "Внуково" подняли другой Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96020. Номер рейса - RSD1/RSD001. Кроме того, утром в Питер перегнали сразу два борта Путина RA-96022 и RA-96014. Второй также подняли в небо после взлета самолета с Путиным.

Видео дня

По данным наблюдателей, Путин летит в Минск на RA-96022. Борт диктатора сопровождает истребитель. Его подняли с аэродрома в Барановичах в 14:45 по минскому времени. Кроме того, примерно в это же время с аэродрома в Мачулищах взлетел вертолет Ми-8 ВВС РБ. Он летит в направлении Национального аэропорта "Минск".

Кроме того, в Минск уже прибыли министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин летит к Лукашенко: что известно

В Минске 19 декабря запланирована встреча Владимира Путина с Александром Лукашенко.

По мнению советника главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка, президент РФ будет подталкивать своего прихвостня к наступлению.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали, что по состоянию на 17 декабря Беларусь не была готова к полноценному участию в наземной операции против украинского государства.

В этот же день в ГУР сообщили, что Россия не готова к новому полномасштабному наступлению на Украину.

Стоит отметить, что 24 февраля Беларусь разрешила РФ осуществить полномасштабное вторжение в Украину со своей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: