Саммит в Саудовской Аравии является частью усилий по перетягиванию на сторону Киева крупных нейтральных государств.

Саммит в Саудовской Аравии, что произойдет в эти выходные, должен стать крупным дипломатическим наступлением против России. Украина стремится заручиться поддержкой сразу нескольких десятков стран, которые до сих пор оставались в стороне от войны, пишет The New York Times.

Украина и Саудовская Аравия пригласили дипломатов около 40 правительств на переговоры в Джидде. Среди них - Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и некоторые богатые нефтью страны Персидского залива, которые пытались поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией на протяжении всей войны.

Многие приглашенные правительства отвергают саму концепцию выбора сторон, рассматривая войну как соревнование между глобальными державами, в котором они не хотят участвовать.

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"Встреча является отправной точкой того, что, как ожидается, станет большим дипломатическим толчком Украины в ближайшие месяцы, чтобы попытаться изолировать Россию", - пишет NYT.

Издание отмечает, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский собрал украинских послов в разных странах на чрезвычайное совещание, во время которого приказал им использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты — "официальные и неофициальные, институциональные и медийные, культурную дипломатию и силу обычной человеческой искренности", — чтобы убедить как непоколебимых союзников, так и страны, которые по большей части оставались нейтральными, что единственный путь к крепкому миру – это полное поражение России.

Украинские и западные официальные лица пытались уменьшить ожидания относительно переговоров в эти выходные, подчеркивая, что они вряд ли приблизят войну к концу, и что многие из приглашенных стран вряд ли изменят свою позицию. Все хотят, чтобы война закончилась, учитывая экономические трудности, которые она вызвала, но этого может быть недостаточно, чтобы заставить их повернуться против Москвы.

Издание отмечает, что Украина сталкивается с двойным дипломатическим вызовом: сохранить стабильную поддержку западных союзников и расширить эту поддержку, привлекая другие страны, которые остались предвзятыми.

На этом пути Украина будет пытаться использовать трещины в отношениях между нейтральными странами и РФ, как например, попытки РФ обмануть ту же Саудовскую Аравию и продать на мировой рынок больше нефти, чем было согласовано форматом "ОПЕК плюс".

Саммит в Джидде - что известно

Сегодня в Саудовской Аравии стартует двухдневный саммит, основной темой которого является проблема восстановления мира в Украине. Саммит инициирован Украиной при поддержке партнеров. Россию на него не приглашали.

Как сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, пока это будет встреча на уровне советников по безопасности и соответствующих внешнеполитических советников или политических директоров соответствующих МИД. Это вторая подобная встреча. Первая состоялась в Копенгагене 24 июня, в ней приняли участие 15 стран. Сейчас пригласили уже 40.

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