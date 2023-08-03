По словам представителя МИД, диалог и дипломатия - это путь вперед.

Индия примет участие в обсуждениях мирной формулы Украины, которые состоятся в Саудовской Аравии 5 и 6 августа.

Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи, пишет Aljazeera. "Индия примет участие в этом мероприятии. Наше участие согласуется с нашей давней позицией, согласно которой диалог и дипломатия - это путь вперед", - заявил представитель министерства иностранных дел Индии.

В Кремле заявляли, что будут следить за переговорами по мирному урегулированию войны. "Безусловно, Россия будет следить за этой встречей. Еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся, о чем, собственно, планируют организаторы вести речь", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков

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Саммит в Саудовской Аравии: что известно

В конце июля в Офисе президента Украины собщили, что советники по национальной безопасности и политические советники лидеров стран вскоре встретяться для обсуждения мирных инициатив Украины. Встреча должны пройти 5-6 августа в городе Джидда.

По данным The Wall Street Journal, переговоры инициировала Саудовская Аравия. Приглашены страны Запада, Индия и Бразилия. Россию же на эту встречу не позвали.

Позднее президент Мексики требовал участия и Украины, и Россиии. Он пообещал, что в ином случае страна пропустит саммит.

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