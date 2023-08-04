Встречу планируют посетить представители более 30 стран.

В офисе президента рассказали, представители каких стран посетят Саудовскую Аравию для участия во встрече по миру в Украине. Также стало известно, чего можно ожидать от саммита. Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"Это пока не саммит, а встреча на уровне советников по безопасности и соответствующих внешнеполитических советников или политических директоров соответствующих МИД. Это вторая подобная встреча. Первая состоялась в Копенгагене 24 июня. Тогда приняли участие ровно пятнадцать стран", - рассказал он.

По словам представителя ОП, на этот раз встреча состоится у Джедди в Саудовской Аравии, а участие в ней планируют принять более 30 стран.

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Он добавил, что пока подтверждения от некоторых стран все еще поступают, поэтому точное их количество пока назвать невозможно.

"Если говорить по конкретным странам, то, да, там будут представители стран глобального Юга. В частности Индия будет представлена так же, как и на прошлой встрече, и даже на более высоком уровне. Что касается Китая, КНР получила приглашение принять участие в этой встрече", - сказал Жовква.

Он уточнил, что на этой встрече Украина хочет утвердить с ее участниками формулировку десяти пунктов формулы мира.

"Формулировка, которая была бы приемлемой для каждой страны-участницы ... не секрет, что позиции некоторых стран относительно тех или иных пунктов являются разными. Некоторые страны высказывали собственные предложения относительно того, как достичь мира в Украине", - добавил замглавы ОП.

Он напомнил, что были предложения Китая, Бразилии и африканских государств относительно мирного плана, поэтому Украина собирала реакцию каждой из этих стран на каждый из пунктов формулы мира.

"Наша задача по результатам этой встречи утвердить приемлемую для каждой страны-участника формулировку каждого из этих пунктов. Это уже существенное достижение", - отметил Жовква.

Кроме того, на этой встрече планируют обсудить, где и когда может состояться сам саммит формулы мира уже на уровне лидеров.

Украина сейчас ведет переговоры по этому поводу и имеет несколько вариантов мест и времени проведения такого саммита.

"Надеемся, что такой инаугурационный саммит состоится вскоре. Мы хотим, чтобы он состоялся осенью. За ним должен состояться ряд отдельных встреч по отдельным пунктам формулы мира. Поэтому еще одна задача - это, собственно, распределить, скажем так, ответственность между странами-участницами по тем или иным пунктам", - пояснил чиновник.

В частности, в этом аспекте будет учтено то, что некоторые страны не захотят заниматься всеми пунктами, однако захотят взять на себя координацию по одному или двум пунктам.

"Это также нормально, и у нас есть соответствующие предварительные предложения государств. Будем обсуждать это у Джедди", - сказал Жовква.

Он также отметил, что Украина не допускает вероятность каких-то изменений в 10 пунктах формулы мира - они структурно останутся такими, какими были произнесены президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году в Индонезии, во время саммита G20.

"Это будут те самые десять пунктов. Но собственное понимание формулировки может быть изменено, адаптировано, чтобы каждая из стран это поддержала... все рациональные предложения, которые не противоречат национальным интересам Украины, безусловно, Украиной принимаются", - уточнил заместитель главы Офиса.

В то же время, издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщает, что целью предстоящей встречи в Джедде является объединение стран "глобального Юга", в частности Индии, Бразилии и Южной Африки, а также страны Еврооюза, США и Канаду вокруг усилий Украины по реализации формулы мира.

В частности, Бразилия и Индия не всегда имели четкую позицию относительно войны России против Украины.

Также отмечается, что представителей России на встрече в Саудовской Аравии не будет.

По словам собеседника издания, Аравия сыграла "очень активную роль "на предыдущей такой встрече в Копенгагене, а теперь станет хозяином этого мероприятия и будет претендовать на роль"дипломатического вдохновителя".

Также сообщается, что европейские страны, вероятно, соберутся вместе накануне встречи, чтобы достичь согласия по определенным месседжам.

"Важно то, что мы имеем результат, который будет приемлемым для украинского народа", - сказал один из европейских чиновников.

Формула мира для Украины

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года в Индонезии состоялся саммит G20. Там президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и презентовал украинскую формулу достижения мира, которая состоит из 10 пунктов.

Это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.

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