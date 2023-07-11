Также у него запланирована встреча с президентом Турции.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе.

Как пишет Politico, об этих планах им сообщил чиновник Белого дома и два человека, знакомые с планом визита американского президента в столицу Литвы. Также он планирует провести встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным издания, Байден постарается убедить Зеленского в том, что устранение ряда бюрократических препятствий и реформ в дополнение к крупным обязательствам США и некоторых союзников по НАТО в области безопасности - максимум, который Украина может получить на саммите НАТО в этом году.

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Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

Как известно, саммит будет проходить в столице Литвы 11-12 июля. Байден перед поездкой посетил Лондон, где встретился с королем и британским премьер-министром Риши Сунаком.

Владимира Зеленского заранее пригласили на встречу, однако о его решении посетить саммит стало известно только вчера. Он говорил, что не хочет ехать "ради развлечения".

Напомним, Украина неоднократно призывала союзников дать ей гарантии безопасности и пригласить стать членом НАТО уже сейчас. Однако на днях Джо Байден заявил, что страна не готова к членству в Североатлантическом Альянсе в разгар войны с Россией.

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