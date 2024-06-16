По словам президента, чтобы достичь мира, Украине нужна сильная армия.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не является дипломатом, ведь сейчас невозможно завершить войну только с помощью дипломатии.

"Пока дипломаты говорят, пушки молчат, значит Путин - не дипломат. То есть надо искать другие инструменты, кроме дипломатии, надо сильная армия, надо быть сильными, эти люди понимают только силу. Я вижу именно только такие пути: усиление на поле боя и параллельно усиление международной политики", - отметил он во время пресс-конференции после саммита мира.

Также президент добавил, что считает неплохим началом саммит мира по проявлению дипломатии.

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Кроме того, Зеленский ответил на вопрос журналиста о том, достаточна ли сейчас военная помощь для Украины.

"Помощь есть. Есть серьезные пакеты. Достаточно ли ее, чтобы победить? Нет. Задерживается ли она? Да. Будет ли усиление этих пакетов? Работаем над этим. Работаем ежедневно", - заверил глава государства.

В свою очередь Зеленский заявил, что сейчас Путин борется только сам за себя, ведь понимает, что он изолирован от мира.

"Он изолирован не полностью. К сожалению, есть люди, которые балансируют до сих пор, несмотря на весь терроризм, который он принес, и не только в наше государство. Многие страны мира: и Африка, и Сирия, везде. По моему мнению, он борется исключительно за себя. Как он может побороть ту изоляцию, которая сейчас, это уже не восьмерка, он уже не игрок для многих стран. Кстати, для Китая он также не игрок, я уверен в этом", - отметил президент.

По словам Зеленского, задачей Украины является сделать все, чтобы его изоляцию поняло и его общество, чтобы у него было давление и внутри РФ.

"Тогда есть возможность, я думаю, закончить эту войну дипломатически. Хотя я считаю, что у него есть в планах, он думает, что может разделить Европу и другие союзы, тем, что может спровоцировать вторжение в другие государства, включая НАТО для того, чтобы попытаться разбить единство. Надо не допустить этого, Украина - это ключ. К сожалению, мы платим своей жизнью, но пока Украина стоит, у мира есть шанс, чтобы не началась глобальная война", - отметил глава государства.

Другие заявления Зеленского во время пресс-конференции

Владимир Зеленский заявил, что России не нужен мир, однако он нужен Украине. По его словам, Путин своим "мирным предложением" подтвердил, что не собирается заканчивать войну, а хочет и дальше захватывать территории.

Кроме того, президент Украины ответил, чувствует ли Украина ослабление военной поддержки от союзников. Он заверил, что саммит мира наоборот показывает ее усиление.

Также глава государства отметил, что Украине важно слово подавляющего количества стран мира для того, чтобы давить на Россию.

"Давить можно двумя путями. Первый - дипломатический, тем, чем мы можем. Саммит мира, потом встречи, совместный план. Что касается второго пути, то это крепкая оборона, крепкая армия, крепкий украинский солдат на поле боя, который защищает свою семью, страну и государственность", - подчеркнул Зеленский.

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