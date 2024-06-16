Агрессор намерен продолжать попытки захватить как можно больше украинской территории.

Россия не намерена прекращать свое наступление в Харьковской области, где она несет тяжелые потери. Стоит задача создать "буферную зону", заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Идёт работа по созданию буферной зоны, санитарной зоны. Эта работа продолжается. Разумеется, пока мы не обезопасим Шебекино, Белгородскую область, другие наши области от таких варварских обстрелов, эта работа (по созданию санитарной зоны) не прекратится", – заявил он в комментарии российскому пропагандисту.

Песков также повторил тезис Владимира Путина о том, что некая "точка невозврата" сейчас недопустимо близко, и обвинил "коллективный Запад" в нагнетании напряженности.

"Мы видим, как страны коллективного Запада – США, Франция, другие европейские страны – без устали нагнетают напряжённость, провоцируют напряжённость, выходят на новые витки эскалации. Конечно же, это не может всё происходить без ответа России. РФ будет отстаивать свои интересы и будет добиваться всеми возможными средствами достижения целей СВО", – заявил он.

Бои в Харьковской области

Как писал УНИАН, оккупантов отбросили от села Липцы, что к северу от Харькова. Однако агрессор постоянно наносит авиаудары управляемыми авиабомбами по позициям Сил обороны. По словам офицера бригады "Рубеж" Виталия Литвина, враг перегруппировывается, улучшает свои инженерно-фортификационные сооружения и постоянно подтягивает резервы.

Также мы рассказывали, что группа российских солдат попала в окружение в Волчанске. Как сообщают российские же "военкоры", ВСУ заблокировали российские подразделения, которые прорвались на территорию Агрегатного завода в северной части города.

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