Президент ответил на вопрос о возможных переговорах с Россией.

Пока еще Россия с ее руководством не готова к справедливому миру, и это факт. Последнее так называемое "мирное предложение" Путина умножило на ноль все его предыдущие заявления о желании закончить войну.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции после Глобального саммита мира в Швейцарии, отвечая на вопрос об условиях, на которых Россию могут привлечь к переговорам.

"Мир не нужен им (России - УНИАН) - факт, мир нужен всем нам - факт. Собрание такого количество уважаемых стран, соответствующих представительств и религиозных лидеров говорит о том, что мир нужен всем нам. Это больше, чем какой-либо один агрессор по количеству населения, количеству оружия, количеству территорий. Мир больше. Потому мы будем делать свою работу. Давайте не думать за Россию, давайте делать свое". – заявил он. Видео дня

По словам Зеленского, Путин своим "мирным предложением" подтвердил, что он не собирается заканчивать войну, а хочет и дальше захватывать территории.

"И тут за кулисами, не буду говорить, какие именно страны, потому что реально почти все говорили, что одним этим мессенджем Путин передал всему миру, что все, что он до этого говорил о желании закончить войну, было умножено на ноль", - сказал президент.

По его словам, очень важно, чтобы все дальнейшие встречи после Саммита мира проходили на разных континентах - и в Африке, и в Латинской Америке и в Европе, и в Азии.

"После этого будет план", - заявил Зеленский.

Напомним, как сообщал УНИАН, Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Реагируя на это, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это - ультиматум, которому нельзя доверять.

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