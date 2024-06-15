Президент Украины заявил о формуле мира.

Украина никогда не хотела этой войны. Единственный, кто ее хотел, - это Путин. Такое заявление на Глобальном саммите мира в Швейцарии сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Но в любом случае мир сильнее. Именно поэтому родилась формула мира, формула единения мирового большинства ради мира для эффективности целей, принципов и статутов ООН, международного права, а значит - и глобальной безопасности", - отметил он.

Накануне саммита Зеленский заявлял, что мир должен поставить на место Путина всеми экономическими и политическими возможностями:

"Он будет действовать, как Гитлер. Вы это увидите… Сейчас ему нужно больше стран на свою сторону, как было с Гитлером… Он будет это делать только дайте ему небольшой успех - и он пойдет дальше. Он именно такой радикальной нацистской теорией сегодня держит свое общество. Он очень опасен. Считаю, что его уже сегодня надо поставить на место всеми возможностями".

Возможны ли переговоры с Россией - актуальное

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина и партнеры ищут возможность приглашения России на вторую Мирную конференцию, если будет готов "совместный план":

"Мы покажем, что украинцы - жертвы российской агрессии, но сильная и героическая нация. Мы покажем, что можно и нужно решать эту проблему открыто, за одним столом. Не под столом, не путем каких-то тайных переговоров. Никакого компромисса с независимостью, никакого компромисса с суверенитетом и территориальной целостностью".

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