Известно, что мирная конференция состоится 15-16 июня.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не примет участие в саммите мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

"Он не поедет, и я думаю, мы сказали, что ООН будет представлена на соответствующем уровне", - подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что все стороны, которые занимаются организацией саммита, были уведомлены об этом.

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Также стало известно, что президент Аргентины Хавьер Милей, скорее всего, не приедет на Глобальный саммит мира, ведь планирует быть в своей стране во время национальных праздников. Об этом сообщает издание La Nacion.

"Президент (Милей - ред.) не будет присутствовать на Саммите мира 15-16 числа этого месяца, который состоится в Швейцарии и на который его пригласил Президент Украины Владимир Зеленский", - говорится в публикации.

Журналисты сообщили, что Милей отправится в Европу 12-15 июня на встречу лидеров стран "Группы семи", вернется в Аргентину, а затем в Европу 22-24 июня для участия в других мероприятиях.

"Изменение планов связано с тем, что президент хочет быть в Аргентине на национальные праздники 17 и 20 июня, поэтому он вернется (в Аргентину) 15-го числа и вернется в Европу 22-го, чтобы завершить свое турне", - отметили в издании.

Известно, что 17 июня в Аргентине отмечают национальный день латиноамериканской свободы, а 20-го - День флага.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости

Как писал УНИАН, президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что РФ может принять участие в следующей конференции о мире в Украине. По ее словам, сначала Россию хотели пригласить и на первый саммит, однако еще до приглашения страна-агрессор отказалась.

Также стало известно, что Венгрия примет участие в мирном саммите, страну будет представлять глава МИД Петер Сийярто. В то же время он заявил, что Россия тоже должна быть приглашена на эту встречу во время своего визита в Санкт-Петербург.

"Мы считаем, что реальных результатов можно ожидать, если все будут за столом переговоров. На этот раз это не так, но поскольку мы уважаем мирные усилия Швейцарии, мы примем участие на уровне министра иностранных дел", - подчеркнул он.

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