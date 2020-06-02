В Евросоюзе заявили, что у Трампа нет полномочий возвращать Россию в G7

Ранее против приглашения России в G7 высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Председатель G7, которыми являются США, не может изменять формат группы самостоятельно.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, передает zn.ua.

"Председательство в G7, которое принадлежит США, имеет ряд прерогатив, в том числе направлять адресные приглашения, но изменение формата, изменение принадлежности к группе на постоянной основе не является прерогативой председателя G7", - сказал Боррель.

Читайте такжеFinancial Times: Приглашение Путина на G7 вредно из-за Украины и Гонконга

Напомним, ранее против приглашения России в G7 высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В правительстве Великобритании, в свою очередь, признали право США пригласить российское руководство на отдельно взятый саммит, но не поддержали возвращение России в постоянном формате.

Как сообщал УНИАН, Трамп отложил саммит G7 к осени и допустил, что пригласит на встречу Россию, а также лидеров ряда других стран, чтобы расширить клуб, который он назвал "очень устаревшим". Трамп добавил, что хочет пригласить лидеров России, Индии, Австралии, Южной Кореи на встрече в сентябре или, возможно, уже после президентских выборов, которые в США пройдут в ноябре.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram