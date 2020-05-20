Трамп хочет провести очную встречу лидеров G7 в своей загородной резиденции
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность провести встречу лидеров G7 в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде, несмотря на коронавирус.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
По словам американского лидера, он рассматривает возможность провести саммит G7 в ранее запланированное или другое время в Вашингтоне в Кэмп-Дэвиде.
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Трамп добавил, что другие участники встречи также начинают постепенно отказываться от санитарных ограничений, введенных из-за коронавируса.
«Это было бы замечательным символом для всех – нормализация», — заключил глава США.
Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп на фоне пандемии коронавируса решил отменить встречу лидеров G7 в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде, которая должна состояться в июне. Вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.