Премьер Венгрии пообещал гуманитарную и финансовую помощь Киеву.

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил о себе перед саммитом ЕС, ради которого президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Венгерский политик заверил, что Будапешт будет предоставлять гуманитарную и финансовую поддержку Киеву.

"Важный саммит ЕС сегодня с президентом Владимиром Зеленским. Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую поддержку Украине", - написал Орбан в своем Twitter.

При этом он заявил, что Венгрия принадлежит к мирному лагерю.

Видео дня

"Мы поддерживаем немедленное прекращение огня, чтобы предотвратить дальнейшую потерю человеческих жизней. Венгрия принадлежит к лагерю мира!" – подытожил венгерский премьер.

Визит Зеленского на саммит ЕС - что известно

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправился в страны ЕС в внезапным визитом. Первой остановкой стал Лондон, где лидер украинского народа встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а также выступил с речью в британском парламенте. Кроме того, президента Украины принял король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III.

Второй остановкой стала Франция, где Зеленский встретился с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. В рамках визит президент Франции удостоил лидера украинского народа высшей награды своей страны - орденом Почетного легиона.

Третьей остановкой для Зеленского стал Брюссель, где выступил в Европарламенте и должен выступить на саммите ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: