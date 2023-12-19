РФ установила условия, которые выгодны российскому правительству, и усложняет процесс выхода из России.

Российские власти тщательно изучают и детально регулируют почти каждый план выхода иностранных компаний из РФ, прежде чем утвердить его. Президент России Владимир Путин превратил выход с российского рынка в схему обогащения, пишет The New York Times.

"Если компании хотят покинуть Россию, президент РФ устанавливает такие условия, чтобы это было выгодно его правительству, его элитам и его войне... Москва контролирует практически каждый выход. Компании должны руководствоваться непрозрачной системой, чтобы получить разрешение на продажу", – отмечает издание.

Журналисты подчеркивают, что выход из РФ облагают постоянно растущими налогами, которые в прошлом году принесли России по меньшей мере 1,25 миллиарда долларов. Также процесс выхода западных фирм сопровождается угрозами и запугиваниями. Российские власти проводят расследование, иногда даже допрашивают работников и арестовывают местных руководителей.

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Издание ссылается на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который заявил, что уходящие теряют свои позиции. Их имущество покупают с серьезным дисконтом и забирают российские компании.

СМИ также указывает, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину модель выхода была проще. Такие компании, как Mcdonald's, продавали бизнес местным менеджерам или бизнес-партнерам с возможностью вернуться в Россию позже, но вскоре сделки стали более сложными. Теперь от компаний фактически требуют продавать по крайней мере с 50-процентной скидкой.

Журналисты напоминают об указе Путина, который требует от компаний в ключевых отраслях получить его подпись перед продажей российских активов. Предприятия, работающие в стратегически важных секторах, таких как энергетика и ресурсы, нуждаются в одобрении президента Путина перед любой продажей активов. Десятки бизнесов, в том числе подразделения Siemens и Caterpillar, внезапно оказались под властью президента РФ.

"Правительство начало усиливать процесс, и он становился намного сложнее. Я говорила клиентам, что нам лучше двигаться быстрее", – отметила изданию юрист Dechert Лаура Бранк, которая помогает западным компаниям в процессе выхода.

По данным NYT, иногда специальная комиссия тщательно изучает даже мельчайшие детали. На одном заседании прошлого года она даже одобряла продажу крохотной квартиры, принадлежащей финской шинной компании Nokian.

В то же время издание указывает на наличие кулуарной борьбы российского бизнеса за представительства иностранных компаний. Например, в этом году материнская компания Ikea продала свои российские торговые центры государственному банку. Nokian продала свою деятельность нефтяной компании, принадлежащей российскому региональному правительству. Российские подразделения Nissan, Renault и Toyota перешли под контроль государственной компании.

Выход международного бизнеса из РФ

Более 1000 иностранных компаний объявили о выходе с российского рынка после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако по состоянию на конец 2023 года в Москве заявляют, что многие бизнесы не сдержали слова.

Нацагентство Украины по вопросам предотвращения коррупции вносит в список спонсоров войны компании, пополняющие российский бюджет. С 1 сентября 2023 года НАПК вынесло корпорацию PepsiCo в перечень спонсоров войны, потому что она продолжает работать на российском рынке.

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